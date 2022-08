Altri guai DAZN, che negli scorsi giorni ha avuto enormi disagi in tutto il mondo: in Spagna costretti a cedere il segnale ad altre emittenti

Non c’è pace per DAZN: i disagi che hanno scatenato la reazione di clienti e politici non ha coinvolto solo l’Italia.

Lo scorso 13 agosto anche in Spagna hanno vissuto dei disagi simili ai nostri, che hanno costretto DAZN a cedere il segnale ad altre emittenti. Una soluzione temporanea, certo, ma secondo quanto riporta El Pais, è probabile che la piattaforma sia costretta a pagare un risarcimento danni.

