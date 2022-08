Dazn ha riscontrato un sacco di problemi durante la giornata di ieri, e in vista delle gare di Juventus e Napoli la Serie A manda una lettera

In vista dei posticipi di Juventus e Napoli, la Serie A ha mandato una lettera a Dazn visti i problemi riscontrati ieri.

«Entro le 16 di oggi, s’intende porre in essere ogni idonea azione per far si che i problemi tecnici vengano risolti. Questo in ragione del fatto che le gare in programma oggi vedono impegnate due società, Juventus e Napoli, con un grandissimo seguito di tifosi/utenti».

