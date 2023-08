L’allenatore Gianni De Biasi ha sottolineato il grande impatto dei nerazzurri nella nuova stagione.

Gianni De Biasi ha espresso il suo parere sull’Inter a Tutti Convocati. “L’Inter bene, a Cagliari ha fatto una partenza strepitosa. Sembrava proprio che ci fosse una differenza molto larga tra le due squadre. Nella ripresa più equilibrio”.

Lautaro Martinez

“Inzaghi sta facendo bene, purtroppo lo scorso anno ha incanalato quel periodo negativo tra gennaio e marzo, ma alla fine ha concluso molto bene. Arrivando sia in finale di Champions League e vincendo due trofei“. In effetti i periodi negativi più o meno lunghi hanno condizionato entrambe le stagioni dell’Inter con Inzaghi in panchina; i tifosi sperano che quest’anno vada tutto liscio.

