Benjamin Pavard è un nuovo giocatore dell’Inter. Dopo aver firmato, il difensore si è subito rivolto ai tifosi con un gesto meraviglioso

Benjamin Pavard comincia già a farsi voler bene dai tifosi dell’Inter.

Prima di far ripartire l’auto in cui era seduto, #Pavard si è assicurato che tutti i tifosi presenti, che lo avevano aspettato per più di 3 ore, avessero scattato una foto con lui. #Inter — Simone Togna (@SimoneTogna) August 30, 2023

Come riporta Simone Togna, infatti, il giocatore ha fermato l’auto dopo aver firmato il contratto coi nerazzurri, assicurandosi di scattare una foto con TUTTI i tifosi presenti, rimasti in attesa per più di 3 ore. Un ottimo inizio!

L’articolo Pavard già pazzo dei tifosi dell’Inter: il toccante gesto del difensore proviene da Inter News 24.

