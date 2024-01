Il giornalista Alessandro De Calò, si è espresso così in vista di Milan Roma, soffermandosi sul momento negativo delle due squadre

Intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Alessandro De Calò ha detto la sua sul Milan e sulla Roma, analizzando il periodo negativo vissuto dalle due squadre, le quali si sfideranno in campionato domenica sera per un match valevole per il ventesimo turno di Serie A.

LE PAROLE – «Pioli e Mourinho, in proporzioni e misure diverse, danno l’impressione di non imparare dagli errori nelle sconfitte rimediate con Inter e Lazio. Tutto si ripete. Ci sono zone d’ombra che tornano a galla in modo ciclico e qualche volta esponenziale. Non c’è niente di banale, in questo Milan-Roma. Tolto il Napoli che sta implodendo, sono le due squadre italiane più deludenti».

The post De Calò critica: «Milan e Roma le più deludenti, Pioli e Mourinho non imparano dagli errori» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG