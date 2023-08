Il giornalista Andrea De Calò si è espresso così sull’affare Thuram per l’Inter

Intervenuto su La Gazzetta dello sport De Calò ha commentato l’arrivo all’Inter di Thuram:

«Inzaghi aspetta gli ultimi ritocchi, ma sa di avere l’impianto italiano più solido e collaudato per riuscire ad arrivare ancora una volta in fondo alla competizione. La vera incognita riguarda il problema del gol e della scarsa concretezza che i vecchi Arnautovic e Sanchez non sembrano in grado di risolvere. Lautaro è la garanzia, Thuram una scommessa forse decisiva».

L’articolo De Calò: «Thuram scommessa decisiva, Inzaghi aspetta ritocchi» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG