De Canio sicuro: «Questa sarà la rivale del Napoli per il prossimo scudetto». Le dichiarazioni del tecnico sul campionato in arrivo

Gigi De Canio, allenatore, ha parlato a Napoli Calcio Magazine della prossima stagione di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni.

LE PAROLE – «Penso che tra le rivali del Napoli possa esserci l’Inter, che negli ultimi anni è stata la squadra più completa e forte per organico. Poi il Napoli è stato più bravo mentre i nerazzurri non hanno centrato gli obiettivi per cui era stata costruita la squadra. Come antagonista del Napoli immagino che la più accreditata sia lei, ma bisognerà vedere anche cosa accadrà alla Juventus».

