Stefano De Grandis, noto giornalista, ha analizzato la prossima partita del Milan in Champions contro il PSG: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Stefano De Grandis ha parlato così di Milan-PSG:

«Sarà una partita drammatica per il Milan, perchè ti giochi tutto o quasi in 90 minuti. Se Pioli perde rischia di non andare nemmeno in Europa League, e sarebbe un disastro economico oltre che tecnico. Non so come la squadra approccerà la partita, ma serve una scossa positiva in questo momento di confusione».

