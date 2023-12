Il giornalista Stefano De Grandis ha detto la sua su Marko Arnautovic in vista del match di stasera tra Genoa ed Inter: le sue parole

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Stefano De Grandis si è espresso così su Marko Arnautovic in vista di Genoa Inter.

LE PAROLE – «Il fatto di essere riserva di Thuram, ha fatto sì che lui debba sfruttare le poche occasioni. Non facendo gol è entrato un po’ in depressione. Il colpo di tacco contro il Lecce è stato un po’ alla Ibra e gli può dare morale. Deve trovare gol per sentirsi da Inter perché è sempre stato messo in discussione da questo punto di vista».

