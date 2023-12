Il vice presidente dell’Inter Javier Zanetti ha parlato di sè e delle sue abitudini giornaliere nel corso di un’intervista: le parole

Nell’intervista rilasciata a Todo Pasa, il vice presidente dell’Inter Javier Zanetti racconta la sua giornata tipo e le abitudini che non l’abbandonano mai, neppure in vacanza.

LE PAROLE – «Ho una routine lavorativa anche quando vado in vacanza ad allenarmi; mia moglie Paula sa che quando sceglie un albergo deve avere una buona palestra. Se per esempio manca una macchina che mi permette di fare un esercizio per le gambe e allora gli dico: ‘Mettiti uno zaino, lo riempiamo di libri, poi lo metti su e io ti prendo in braccio»

L’articolo Zanetti: «Ho la mia routine di lavoro anche in vacanza» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG