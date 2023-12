I nerazzurri tornano in campo per l’ultima gara del loro 2023 e contrariamente a quanto avvenuto nelle ultime giornate, giocano prima della Juventus.

L’Inter chiude l’anno a Marassi contro il Genoa, un avversario che ha perso solo contro il Milan e ha fermato tutte le altre big finora incontrate. Simone Inzaghi non fa calcoli e schiera la miglior formazione possibile al netto degli infortunati anche illustri della sua squadra: mancano infatti Lautaro Martinez e Dimarco oltre al lungodegente Cuadrado. Recuperati Dumfries e Frattesi che però si accomoderanno in panchina, Bisseck vince l’unico ballottaggio della vigilia, quello con Pavard che non è ancora al 100% dopo l’infortunio al ginocchio. In attacco ci sarà ancora una volta il tandem Arnautovic-Thuram, panchina per Alexis Sanchez; tutto confermato a centrocampo, sulle fasce giocheranno Darmian a destra e Carlos Augusto a sinistra. Nel Genoa sono recuperati Messias e Retegui ma entrambi non giocano dal primo minuto; l’Inter dovrà fare attenzione soprattutto a Gudmundsson, ecco le formazioni ufficiali.

Yann Bisseck

GENOA (3-5-2): 1 Martinez; 5 Dragusin, 13 Bani, 4 De Winter; 20 Sabelli, 8 Strootman, 47 Badelj, 32 Frendrup, 3 Martin; 11 Gudmundsson, 18 Ekuban.

A disposizione: 16 Leali, 2 Thorsby, 10 Messias, 14 Vogliacco, 17 Malinovskyi, 19 Retegui, 22 Vasquez, 24 Jagiello, 25 Kutlu, 33 Matturro, 36 Hefti, 37 Puscas, 40 Fini, 55 Haps, 99 Galdames.

Allenatore: Alberto Gilardino.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 8 Arnautovic.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 6 De Vrij, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 28 Pavard, 42 Agoume, 43 Motta, 44 Stabile, 49 Sarr, 70 Alexis Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

