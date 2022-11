Sono queste le parole del giornalista Stefano De Grandis a Sky Sport, ecco cosa dice del Milan e del mercato fatto.

Ecco le parole di Stefano De Grandis, il giornalista a Sky Sport parla del mercato fatto dal Milan: “Il Napoli aveva già una bella rosa e le alternative si stanno dimostrando di pari valore ai titolari, quasi di pari valore. I nomi del Milan, ad esempio Dest, assolutamente non pervenuti. Origi ha fatto qualcosa di buono, si vede che è veloce e ha anche il tiro in porta, però non sta giocando benissimo.”

Conclude così il giornalista: “Il flop vero in questo momento è De Ketelaere, ovviamente dico flop pieno ma senza dimenticare che a volte hanno bisogno di tempo. Anche Marco Van Basten ha fatto fatica, anche Kaká all’inizio non era Kaká, tanti giocatori talentuosi all’inizio non andavano bene. Però in questo momento il dato di fatto è che quando gioca lui rimpiangi Brahim Diaz“.

