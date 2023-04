De Grandis: «Juve non fortunata negli episodi? Allegri lo dice, ma non ha fatto nulla». La frecciatina del giornalista

Il giornalista Stefano De Grandis a Sky Sport ha mandato una frecciatina ad Allegri dopo le sue parole nel postpartita di Inter Juve di Coppa Italia.

LA FRECCIATINA – «Allegri dice che negli episodi non sono stati fortunati, ma gli episodi li ha avuti solo l’Inter. Nelle due partite è vero che all’andata l’Inter ha pareggiato con un episodio e che la Juve aveva fatto qualcosa di meglio, ma al ritorno non ha fatto nulla. Ed era una semifinale di Coppa Italia e un derby d’Italia. Non hanno neanche litigato, mi sembra strano…».

