De Grandis: «La Juve sembrava non avere voglia, anche nella formazione». Il giornalista critica la prova contro l’Inter

Il giornalista Stefano De Grandis dagli studi di Sky Sport 24 ha criticato la prova della Juve contro l’Inter nella semifinale di Coppa Italia.

IL COMMENTO – «La Juve sembra quasi non avesse voglia, anche nelle scelte di formazione. Fuori Danilo che è il difensore migliore he a giocato Bonucci… Sono state premiate alternative come se fosse una coppa di riserva, mentre Inzaghi non ha rinunciato a nessuno. Mi è sembrata una differenza di voglia».

