Stefano De Grandis, giornalista di Sky, ha rilasciato queste dichiarazioni sulla Juventus dopo la sconfitta col Sassuolo

Intervenuto a Sky, Stefano De Grandis ha parlato così della Juventus.

PAROLE – «Mi sembrano tutte rivali imperfette come la Juve. Una per una tutte hanno problemi. E’ stata una giornataccia col Sassuolo, Allegri ha detto che non è una squadra da Scudetto la sua. A parte che è stata sfortunata, ci sono cose buone come Chiesa che è tornato in gamba. Il centrocampo però è molto giovane. E’ già da Scudetto? Non ne sono così sicuro, ci vuole struttura per giocare 38 partite. Poi si parla dell’assenza delle coppe, molti dicono sia un vantaggio. Ma la Juve ha quattro attaccanti, quando giocano senza coppe Milik e Kean? Se Vlahovic scuote la testa diventa un problema, è una mancanza di rispetto per chi entra in campo».

