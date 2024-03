Stefano De Grandis, noto giornalista, ha commentato il momento e la stagione dell’Inter: nerazzurri più forti del Napoli scudettato

Intervenuto a Sky, Stefano De Grandis ha parlato così dell’Inter di Simone Inzaghi:

PAROLE – «Il Napoli mi piaceva ma l’Inter dà la sensazione di consapevolezza maggiore. L’anno scorso il Napoli ha subito la mancanza di Osimhen e ha avuto calo netto che ha fatto perdere la sostanza della squadra, che infatti quest’anno é andata in difficoltà. L’Inter non ha sofferto, a me sembra più quadrata, mi piace un po’ di più».

L’articolo De Grandis non ha dubbi: «Inter più forte del Napoli dello scorso anno. Vi spiego perchè» proviene da Inter News 24.

