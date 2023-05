De Grandis presenta Atalanta Juve: «Loro due possono fare la differenza». Le dichiarazioni del giornalista

De Grandis, su Sky Sport, ha presentato così Atalanta Juve.

DE GRANDIS – «La Juve metterà tutto in campo come cattiveria, mi aspetto una gara equilibrata. Le due squadre non vorranno rischiare. Gli attaccanti, Muriel che ha trovato il gol numero 100 in Serie A e Vlahovic che è tornato a segnare, possono fare la differenza».

