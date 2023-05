Pioli svela le condizioni di Leao verso Juve Milan, big match in programma a fine mese. ULTIME

Come sta Leao? Ecco l’annuncio di Stefano Pioli a DAZN sulle sue condizioni dopo Milan Lazio.

Le parole verso Juve Milan di campionato.

LEAO – «L’ho visto adesso, era sereno, si sentiva bene. Ma in queste situazioni muscolari sarà importante fare le valutazioni domani. Non credo sarà una cosa particolarmente grave ma giochiamo tra 4 giorni. L’importante è giocare bene a calcio, e lo abbiamo fatto senza un grande giocatore come Rafa».

LEAO SI E’ FERMATO IN TEMPO – «Da quello che mi ha detto lui sì, mi fido dei miei giocatori. Sarà importante domani, come si alzerà domani mattina. Se è uscito qualcosina ha avuto, ma era sereno e questo mi fa ben sperare».

