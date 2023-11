De Grandis spara a zero: «Jovic è un fallimento. Contro la Fiorentina ha dovuto segnare un terzino…». Le parole del giornalista

Il giornalista De Grandis ha analizzato a SkySport il match tra Milan e Fiorentina.

PAROLE – «Il Milan è regolarista. Non ha possibilità in questo momento di fare il gioco d’attacco, non ha il centravanti d’attacco: Giroud squalificato, Okafor infortunato e Jovic è un fallimento. Fa gol un terzino, Theo, che sfrutta il buco della Fiorentina e poi trasforma benissimo il rigore».

