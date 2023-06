De Jong attacca: «La UEFA pensa solo ad arricchirsi». La replica di Ceferin al centrocampista olandese

De Jong, al Telegraph, ha attaccato la UEFA sulla questione calendario: «La UEFA pensa solo ad arricchirsi, continua ad aggiungere partite al nostro calendario».

La replica del presidente Ceferin non si è fatta attendere: «Prima di parlare, bisogna informarsi. I soldi vanno direttamente alle federazioni per lo sviluppo del calcio. Non arricchiscono la UEFA o me personalmente. Lo spiego spesso, ma molti, compreso De Jong, non ascoltano».

