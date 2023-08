De Ketelaere Atalanta, atteso il via libera: tutti i dettagli dell’affare che porterà a Bergamo il trequartista belga

Charles De Ketelaere è ormai davvero a un passo dal diventare un nuovo giocatore dell’Atalanta.

Come riportato da Sportitalia, è atteso l’agente del talento belga per mettere a posto gli ultimi dettagli: si tratterà di un’operazione con il Milan in prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di 26-27 milioni più bonus per avvicinarsi a quota 30.

