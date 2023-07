De Ketelaere Milan, decisione presa: ecco cosa ne sarà del futuro del fantasista belga. La strategia dei rossoneri

Nonostante sia stato convocato per la tournée americana, Charles De Ketelaere resta sul banco dei cedibili in casa Milan.

Il belga, nei due spezzoni di partita giocati contro Real Madrid e Juventus, non si è praticamente mai visto in campo e ha segnato solo il suo rigore contro i bianconeri. Troppo poco e anche lui rimane in vendita, scrive oggi Tuttosport.

