De Ketelaere Milan: il belga potrebbe partite. Ecco come e il motivo! Le ultime sul futuro del trequartista belga

Secondo quanto riportato da Telelombardia, Charles De Ketelaere potrebbe lasciare il Milan nella prossima stagione in una sola condizione: in prestito e per uno scambio.

Infatti, la dirigenza rossonera avrebbe offerto uno scambio di prestiti con il West Ham per arrivare a Gianluca Scamacca.

The post De Ketelaere Milan: il belga potrebbe partite. Ecco come appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG