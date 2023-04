Infortunio Ibrahimovic: esami strumentali nelle prossime ore. La situazione e le sensazioni di Pioli e di tutto lo staff rossonero

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Zlatan Ibrahimovic elle prossime ore si sottoporrà ad alcuni esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio.

Le sensazioni post-partita purtroppo non erano per nulla positive e per questo c’è grande preoccupazione in Pioli, il suo staff e tutto il Milan.

