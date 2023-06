De Ketelaere via dal Milan? Riflessioni in corso: le ultime notizie sul futuro del belga. Cosa può succedere in estate

Sky Sport ha fatto il punto sul futuro di De Ketelaere, che in questa stagione pare aver deluso non solo i tifosi del Milan ma anche lo stesso Stefano Pioli.

Cosa accadrà dunque in estate? Il club sta riflettendo. Sicuramente non verrà ceduto in prestito, diverso il discorso in caso di offerta per un trasferimento a titolo definitivo. Se resta, però, deve cambiare ritmo nella prossima stagione.

The post De Ketelaere via dal Milan? Riflessioni in corso: le ultime sul belga appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG