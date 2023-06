Il noto procuratore Federico Pastorello ha aggiornato la situazione riguardante i due suoi assistiti che giocano nell’Inter.

DAZN ha intervistato l’agente Federico Pastorello che ha rilasciato una piccola dichiarazione sul futuro dei due difensori centrali. “Acerbi vuole restare all’Inter e non rientra nei programmi della Lazio. Del rinnovo di De Vrij parleremo a fine stagione. Baldanzi? Sarà un mercato intenso, vedremo cosa succederà”.

Tokumi Minamino Stefan de Vrij

L’Inter all’ultimo giorno di mercato dell’estate scorsa concordò in fretta e furia un diritto di riscatto a 4 milioni per l’italiano; i nerazzurri ne ridiscuteranno da zero perché intendono pagarlo meno di quella cifra, vedremo cosa ne penserà Lotito. L’olandese ha il contratto in scadenza a giugno anche se, come parecchi suoi colleghi nella sua stessa situazione, vedi soprattutto Dzeko, ha già avuto diversi colloqui con la società per il rinnovo.

