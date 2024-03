De Laurentiis attacca Sarri: «Troppo facile dare le dimissioni, chi le dà è un perdente». Bordata all’ex Juve

De Laurentiis ai microfoni di Mediaset ha lanciato un attacco a Sarri dopo le dimissioni dell’ex Juve da allenatore della Lazio.

DE LAURENTIIS CONTRO SARRI – «Troppo facile dare le dimissioni, chi le dà è un perdente. Non conosco le motivazioni, ma Lotito non mi sembra irruento: è un uomo che ha delle qualità e si dovevano trovare soluzioni nel rapporto per cui una squadra quasi a fine campionato non si lascia»

