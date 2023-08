De Laurentiis attaccato da Gravina: «Certe sue dichiarazioni sono inopportune». Le parole del presidente FIGC

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha attaccato Aurelio De Laurentiis.

Queste le sue paole al Corriere della Sera: «Cosa non mi aspettavo? Che De Laurentiis parlasse del contratto di Mancini. Un contratto che non conosce. Mi è sembrata una invasione di campo. Certe dichiarazioni mi sono sembrate inopportune come quando ha detto che se volevamo Spalletti avremmo dovuto pagare… La situazione è stata chiara sin dall’inizio. Luciano stesso mi ha subito detto che la clausola è un problema tra lui e il Napoli. E la Figc non ha mai pensato di subentrare. All’inizio neppure sapevo dell’esistenza di questo documento, l’ho scoperto dai giornali. I nostri avvocati mi hanno rassicurato: potevamo parlare con lui, il resto è una questione tra Luciano e il suo vecchio club».

