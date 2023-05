De Laurentiis dopo lo scudetto pensa alle riforme: «Cominciamo i campionati il 1° aprile». Le parole del presidente del Napoli

Aurelio De Laurentiis ha parlato a La Repubblica dopo lo scudetto vinto col Napoli e ha detto cosa cambierebbe nel calcio. Le sue dichiarazioni:

AVVICINARE I GIOVANI AL CALCIO – «Pregherei il ministro dell’Istruzione di immaginare un paio di lezioni al mese da un’ora, dove lo Spalletti o l’Ancelotti della situazione comincia a raccontare agli studenti, dalle elementari alle superiori, che cos’è una partita, che cosa significa un modulo, quali sono i ruoli dei giocatori. Questo farebbe riavvicinare i giovanissimi al calcio».

CAMBIARE IL CALCIO – «Sì, il calcio è il gioco più antico del mondo, talmente antico che pensare che debba rimanere così com’è è sbagliato. Non potremmo cominciare in tutta Europa il 1° aprile? Non è un pesce d’aprile, ma una necessità. In 7 mesi fino a ottobre si potrebbero disputare campionati nazionali e Coppe europee. Da novembre a marzo restano 5 mesi per far riposare i signori calciatori, andare in ritiro, giocare con le nazionali. Se ho calciatori africani, perché a gennaio me ne debbo privare per la Coppa d’Africa Uefa e Fifa sono assenti per egocentrismo ed egoismo»

