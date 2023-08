Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato a Il Foglio della situazione legata alla clausola di Spalletti

LE PAROLE – «Ne stanno discutendo gli avvocati e io non m’intrometto. Accordo lampo? Spalletti mi disse: ‘ Sono molto stanco, ho bisogno di un periodo sabbatico per coltivare la terra’. Perciò lo lasciai andare. Però quel che gli passava per la testa lo sa solo lui».

L’articolo De Laurentiis e la clausola di Spalletti: «I miei avvocati stanno valutando» proviene da Inter News 24.

