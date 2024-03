De Laurentiis fa ricorso a Uefa e Fifa: chiederà la penalizzazione nel ranking della Juve per escluderla dal Mondiale per Club

La rivalità tra Napoli e Juve in questi giorni di avvicinamento al big match si è spostata anche al di fuori del campo di gioco attraverso le parole di De Laurentiis da Londra in merito all’esclusione dei bianconeri dal Mondiale per Club del 2025 a 32 squadre.

Come spiegato dal Corriere dello Sport il patron dei partenopei starebbe valuta il ricorso a Uefa e Fifa per chiedere la penalizzazione nel ranking della Juve, in modo tale da far qualificare i campioni d’Italia alla competizione. L’azione legale del Napoli potrebbe basarsi su questa mancata penalizzazione nonostante la penalizzazione in Serie A.

