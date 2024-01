Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis è indagato per l’affare che ha portato Victor Osimhen al Napoli, ecco il retroscena di Repubblica

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è indagato per il trasferimento di Victor Osimhen dal Lille. Secondo quanto riportato da Repubblica, quest’oggi la procura di Roma ha chiuso l’indagine. Falso in bilancio è l’accusa nei confronti del numero uno partenopeo, che ricordiamo comprò il proprio attaccante per 71,2 milioni, pagandone però appena 50 più i cartellini di Luigi Liguori, Orestis Karnezis, Claudio Manzi e Ciro Palmieri. Qui l’estratto dal quotidiano.

IL COMMENTO – «Aurelio De Laurentiis è indagato con l’accusa di falso in bilancio per l’acquisto dell’attacante Victor Osimhen. I magistrati della Procura di Roma hanno chiuso l’indagine nei confronti del presidente del Napoli. Sotto inchiesta anche altri componenti del board del club. L’inchiesta della giustizia ordinaria sulle presunte plusvalenze fittizie intorno alla compravendita nel 2020 dell’attaccante nigeriano, invece, è stata spostata lo scorso agosto da Napoli alla Procura della Capitale, perché è a Roma che fu approvato il bilancio del Napoli calcio».

L’articolo De Laurentiis indagato per l’acquisto di Osimhen, la procura chiude l’indagine: «Falso in bilancio», il punto proviene da Inter News 24.

