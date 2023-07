Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, non le manda a dire e chiede al presidente del CONI Malagò di farsi da parte

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, non le manda a dire e chiede così le dimissioni di Malagò al CONI.

LE PAROLE – «Andrebbe chiesto a Malagò di farsi da parte, visto che il calcio finanzia tutto lo sport italiano. Prendiamoci qualche unità in più, rispettando ancora la Legge Bossi-Fini. Poi non si cambiano mai le leggi, abbiamo una sovrapposizione che va a incrostare tutto il meccanismo. I club non possono fare la propria strada, ci sono troppi dettagli che impediscono di fare vera impresa. Ecco perché poi si finisce per cercare solo la presa».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG