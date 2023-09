De Laurentiis protegge Garcia: «Il Napoli riparte da Bologna, bravi tutti». Il messaggio post partita del presidente

Il presidente De Laurentiis protegge Garcia. Il patron dei campioni d’Italia, via Twitter, ha pubblicato un messaggio per incitare la squadra e l’allenatore francese dopo il pareggio del Napoli contro il Bologna al Dall’Ara per 0-0.

Il Napoli riparte da Bologna. Bravi tutti! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) September 24, 2023

Queste le parole di De Laurentiis.

IL MESSAGGIO POST PARTITA – «Il Napoli riparte da Bologna. Bravi tutti!»

