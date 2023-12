De Laurentiis rivela: «Quando giunsi a Napoli e i bambini avevano la maglia del Milan». Le parole del presidente del Napoli

Il presidente del Napoli De Laurentiis ha parlato del suo arrivo in città svelando un curioso retroscena legato anche al Milan.

PAROLE – «E’ stato un anno indimenticabile, atteso dai napoletani per 33 anni. A Napoli esiste un solo mito, che è Maradona. Noi siamo riusciti a portare in città un sorriso e a dare un segnale ai più piccoli, che oggi tifano ancora di più. Quando giunsi a Napoli, arrivai in un campetto e c’erano tre bambini; uno con la maglia del Milan, uno dell’Inter e uno della Juve. Quando gli chiesi il perché, mi dissero: ‘E tu chi ca**o sei’. E lì capii che c’era molto da lavorare. Devo ringraziare di avere incontrato, dopo un lunghissimo corteggiamento, un grandissimo allenatore».

The post De Laurentiis rivela: «Quando giunsi a Napoli c’erano bambini con la maglia del Milan, Juve e Inter» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG