De Ligt: «Abbiamo fatto un’ottima gara, non perfetta». Le parole del difensore del Bayern Monaco

Matthijs De Ligt ha parlato ai microfoni di Sky Sport della vittoria del suo Bayern Monaco contro l’Inter. Ecco le parole dell’ex Juventus:

LA PRESTAZIONE CON L’INTER – «Molto buona. Abbiamo fatto un’ottima gara, non perfetta. Abbiamo fatto il nostro gioco. L’Inter ha giocato bene, con tanta intensità soprattutto nel primo tempo è stato un po’ difficile per noi. Penso che abbiamo fatto molto bene».

GLI ATTACCANTI AL BAYERN – «Sto giocando in tutti gli allenamenti contro gli attaccanti più forti del mondo, all’inizio ho avuto difficoltà. Poi giorno dopo giorno imparo e faccio meglio, questo è molto importante per me».

DIFFERENZE DI ALLENAMENTI CON LA JUVE– «Tutti e due sono duri, ma sono diversi. In Italia fai più tattica e schemi, c’è meno intensità soprattutto negli sprint. All’inizio ho avuto difficoltà con il lavoro sull’intensità da fare in campo. Ora sono in una buona condizione per farlo».

