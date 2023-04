De Marchi boccia Vlahovic: «A me piace ma deve fare di più». Le dichiarazioni in esclusiva

Marco De Marchi, ex bianconero, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com. Le sue parole su Vlahovic.

VLAHOVIC – «Beh, da un giocatore del genere è ovvio che ci si aspetti sempre il massimo. Credo che lui, soprattutto quest’anno, non abbia reso per quello che è il suo potenziale. Però è un giocatore che a me piace tantissimo e sono sicuro che si sbloccherà e crescerà per poi diventare uno dei centravanti più interessanti».

