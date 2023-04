Abodi alza la voce: «Basta scuse sugli stadi». Le dichiarazioni del Ministro per lo Sport

Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, intervenendo al workshop “Il futuro degli stadi in Italia” organizzato dalla Lega Serie A nel Salone d’Onore del Coni, si è espresso così.

La Juve, con il moderno Stadium, è una delle pochissime eccezioni in Italia.

ABODI – «Da ministro sto diventando insopportabilmente intransigente: sulla questione degli stadi è finito il tempo delle scuse, degli alibi e delle difficoltà. Ho la serenità di non essere solo, c’è un governo con me e una logica di multidisciplinarietà con club e territori per metterci ognuno di fronte alle proprie responsabilità. Siamo a un punto di non ritorno».

The post Abodi alza la voce: «Basta scuse sugli stadi» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG