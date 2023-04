Gatti gioca anche Juve Inter: quarta di fila da titolare per il difensore. In panchina vanno Alex Sandro e Rugani

Gatti giocherà titolare anche Juve Inter. Per il difensore si tratta della quarta di fila dall’inizio dopo Friburgo, Inter in campionato (prima della sosta per le nazionali) e Verona.

Allegri ha scelto di puntare nuovamente su di lui, relegando in panchina Alex Sandro che torna dall’infortunio e Rugani. Assente capitan Leo Bonucci che riprenderà ad allenarsi coi compagni da domani.

