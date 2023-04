Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, ha parlato a Mediaset prima del match di Coppa Italia contro l’Inter. Le dichiarazioni

Le parole di Massimiliano Allegri a Mediaset prima di Juve Inter.

NON SOTTOVALUTARE L’INTER – «E’ questione che si gioca con una squadra forte. L’Inter è la squadra più forte insieme a Napoli e Milan per lo Scudetto, quindi per noi è difficile e complicato. Si gioca su due gare il passaggio, loro hanno esperienza e sono forti fisicamente e tecnicamente. Serve una partita con rispetto e umiltà, voglia di far fatica e cercare di giocare bene».

SQUADRA MATURA – «Stiamo crescendo, quando arriviamo ad aprile ci sono gare da dentro o fuori che ti mandano in finale o che ti mandano a casa. Speriamo di andare avanti, se riempiamo maggio in tutte le settimane arriveremo in finale in Europa e in Coppa».

VLAHOVIC – «Mi aspetto tanto da tutti, non mi importa se segna Vlahovic o un altro. Dusan è cresciuto, a Milano ha fatto una grande partita e sono contento dopo un periodo di inattività».

ISOLARE DALL’EXTRA CAMPO – «Stiamo lavorando e bisogna lavorare sul campo. Nelle due competizioni possiamo andare avanti, anche se non è semplice contro squadre forti. In campionato abbiamo 59 punti e su quelli bisogna continuare a lavorare per mantenere o allungare il distacco sulla quinta».

The post Allegri a Mediaset: «Inter più forte, ecco cosa serve per passare» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG