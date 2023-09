De Paola centra il problema del Milan: «Pioli deve correggere questo aspetto». Le sue dichiarazioni a TMW Radio

Paolo De Paola è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare, tra le altre cose, anche del Milan. Le sue dichiarazioni.

DE PAOLA – «Napoli e Milan osservati speciali. Sono due squadre che tornano dalle coppe con buone sensazioni, ma il Milan deve risolvere il problema del gol. Non puoi avere 25 tiri in porta e non segnare. Dall’altra parte il Napoli torna da Braga con grosse incertezze. E’ una squadra che ha cambiato volto, speriamo possa dare continuità nei risultati almeno»

