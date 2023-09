Morto Lodetti: il messaggio della Sampdoria per l’ex centrocampista del Milan che ha vestito anche la maglia blucerchiata

Nella giornata di oggi si è spento all’età di 81 anni Giovanni Lodetti, ex centrocampista non solo del Milan ma anche della Sampdoria. Di seguito il messaggio del club blucerchiato.

SAMPDORIA – Nato a Caselle Lurani, nel Lodigiano, classe 1942, approdò a Genova dal Milan nel ’70 in cambio di Romeo Benetti e 350 milioni di lire. Reduce da dieci stagioni in rossonero ad alto livello (due Scudetti, due Coppe dei Campioni, una Coppa Intercontinentale, una Coppa delle Coppe e una Coppa Italia) e campione d’Europa con l’Italia nel ’68, si confermò grande calciatore anche in blucerchiato, dimostrando di essere tutt’altro che in fase calante. Da fulcro della mediana, giocò infatti 129 partite consecutive – buona parte della quali con la fascia da capitano al braccio sinistro – tra Serie A e Coppa Italia, prima di essere ceduto al Foggia nel ’74. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della società.

