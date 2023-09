Milan Verona streaming live e diretta tv: dove vedere il match valevole per la quinta giornata di campionato

Il Milan, dopo lo 0-0 in Champions League contro il Newcastle, è pronto a rituffarsi in campionato. A San Siro arriva il Verona, per la gara valevole per la quinta giornata di Serie A.

I tifosi rossoneri e tutti gli appassionati di calcio potranno seguire il match direttamente su DAZN o sull’app di DAZN.

