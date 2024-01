Paolo De Paola, ai microfoni di Tmw Radio, ha parlato del pareggio della Juve contro l’Empoli

JUVE – EMPOLI – «Una frenatina della Juventus, le speculazioni però su Allegri a me non piacciono. Io avrei fatto giocare Yildiz dal primo minuto, ma questa è l’unica nota e l’unico appunto che farei ad Allegri. Invece in queste ore si è sentito di tutto. Milik ha bisogno del contentino di giocare in casa con l’Empoli? Capisco che ci possano essere delle partite dove servano certe caratteristiche, però credo che in alcune situazione Allegri non sia convinto fino in fondo delle sue scelte. Milik è un giocatore così consolidato che deve entrare ed essere risolutore a gara in corso».

DERBY D’ITALIA – «Ci si arriva con l’Inter trascinata dall’entusiasmo, visto che è reduce dal successo con la Fiorentina che poteva creare un ostacolo importante. Hai una situazione difficile davanti, la superi alla grande e questo significa che l’Inter ha la rosa più completa di tutti e si è visto anche ieri. L’Inter è andata più volte vicina al raddoppio, ma ha anche rischiato come si è visto in occasione dello sciagurato rigore di Nico Gonzalez, l’emblema di una Fiorentina che si specchia troppo in zona gol. L’Inter dunque ci arriva benissimo, la Juventus ha addirittura rischiato di vincere una partita in inferiorità numerica, ma sicuramente è una Juve che non avrà uno sbandamento psicologico. Io credo che la Juventus dovrebbe fare determinate cose, ma non le farà. Mi aspetto una partita di attesa, con una Juve aggressiva sui portatori di palla, non sarà propositiva ma aggressiva».

