De Paola stronca la Juve: «Derby d’Italia Con la teoria del corto muso…». Le dichiarazioni del giornalista

Paolo De Paola, su Sportitalia, ha parlato così verso Juve–Inter.

DE PAOLA – «Juve-Inter? Due squadre che cercheranno di non prenderle. È già iniziata la schermaglia tra le due, vedi quando Marotta dice che la Juve è la favorita per lo scudetto. La Juve ha delle difficoltà nel gioco. Questa teoria del corto muso mi convince fino a un certo punto, col minimo sforzo bisogna ottenere il massimo risultato. Se non punti alla qualità non vai lontano. Nella fase offensiva fa troppa fatica, così come ha difficoltà nel subire il gioco degli avversari».

