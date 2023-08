Il giornalista De Paola su Mancini: «Quello che ha fatto non ha dignità». Ecco le sue parole sull’ex ct della Nazionale

Il giornalista De Paola si è espresso sulle dimissioni di Roberto Mancini ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue parole.

PAROLE – «Abbiamo vissuto da giornalisti la vita oltre che la carriera di un italiano, nella quale tanti ragazzi si identificavano, grazie tutti i sacrifici che Mancini ha fatto per ottenere grandi risultati. In più era riuscito anche ad allenare l’Italia, ossia il massimo, salvo poi tradirla scegliendo la nazionale araba. Ciò che ha fatto non ha dignità».

