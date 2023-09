De Paola sul Milan: «In certi casi conta solo il risultato». Poi punge Pioli nel corso del suo editoriale per Sportitalia

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Paolo De Paola ha parlato anche del Milan e di Pioli. Le su parole.

DE PAOLA – «Per la cronaca, il suo Milan, contro il Verona, non ha fatto una gran partita, ma l’ha portata a casa. Bene. In certi casi conta dannatamente il risultato. Però che differenza con le prove del Milan di ìnizio stagione. A quale dobbiamo credere? La parola magica nel calcio è sempre equilibrio. Certamente il Milan lo sta trovando con una via di mezzo fra lo Champagne di certe prove e la gassosa sfiatata di altre. L’importante è non far passare le seconde come meravigliose prove di carattere. Equilibrio in campo e nelle dichiarazioni. C’è ancora molto da lavorare e la classifica è assolutamente gradevole. Col tempo si riuscirà certamente a trovare la giusta soluzione sapendo che, da un certo momento in poi, non si potrà più bluffare e si dovrà mostrare la verità. Qualunque essa sia: magnifica o dolorosa»

