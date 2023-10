De Paul alla Juventus, torna la tentazione: c’è un aspetto che fa salire le quotazioni del centrocampista argentino

Come riporta da La Gazzetta dello Sport Rodrigo De Paul è un nome tornato di moda per il calciomercato Juve in ottica gennaio. Sta scalando posizioni perché a differenza di Hojbjerg e Samardzic, potrebbe avere un impatto più immediato nella squadra di Allegri.

L’argentino conosce molto bene la Serie A e non è considerato intoccabile dall’Atletico Madrid. C’è il tempo per provare a imbastire una trattativa a condizioni favorevoli.

The post De Paul alla Juventus, torna la tentazione: c’è un motivo chiaro appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG