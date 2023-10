Compleanno De Sciglio, gli auguri della Juventus: «Ti aspettiamo in campo!». Il messaggio del club bianconero

La Juventus, attraverso il suo sito ufficiale, festeggia i 31 anni di Mattia De Sciglio.

«Mattia De Sciglio compie, oggi, 31 anni! Compleanno con un solo obiettivo in mente per lui, che continua a lavorare puntando al rientro in campo dopo l’operazione dello scorso maggio.

Il suo percorso di recupero continua, l’ultima tappa lo scorso 21 settembre, al JTC, quando ha finalmente ritrovato il pallone, continuando a dare tutto per tornare a lottare con i suoi compagni.

Il bilancio in bianconero, fin qui, dice 116 presenze, con due reti messe a segno, e cinque titoli conquistati: tre scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Numeri che Mattia non vede l’ora di riprendere ad aggiornare.

Buon compleanno, Matti! Ti aspettiamo in campo!».

The post Compleanno De Sciglio, gli auguri della Juventus: «Ti aspettiamo in campo!» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG