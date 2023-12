De Paul Juve, Simeone blinda l’argentino: «È davvero importante per noi». Le dichiarazioni del tecnico

In conferenza stampa, Simeone ha blindato Rodrigo De Paul. L’annuncio sul nome accostato alla Juve sul mercato.

SIMEONE – «Rodrigo è un giocatore davvero importante per noi. Lo dico perché sta continuando a crescere e quello che farà ancora in più sarà un bene principalmente per lui stesso e poi anche per la squadra, perché la rafforzerà ulteriormente».

The post De Paul Juve, Simeone blinda l’argentino: «È davvero importante per noi» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG